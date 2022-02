Ora la Serie B si potrà vedere anche su Facebook: accordo con Helbiz Media, tutte le info

16 Febbraio 2022 22:15

Per la prima volta, le partite della Serie BKT disponibili in pay-per-view sulla pagina Facebook di Helbiz Live

La Serie B, adesso, si potrà guardare anche su Facebook. Lo si può fare grazie ad Helbiz Media, piattaforma che da quest’anno trasmette già in streaming le partite del campionato cadetto. La formula è il pay-per-view che non richiede un abbonamento, in Italia, Serbia e Stati Uniti, attraverso la funzione Facebook eventi online a pagamento. A partire da sabato 19 febbraio, sul canale Facebook di Helbiz Live, la Serie B potrà essere seguita live, acquistando il singolo evento di interesse ad un costo fisso di 3,49 € a partita.