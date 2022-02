Milan “freno a mano”, l’Inter impatta contro il Genoa: nè allunghi nè sorpassi, ora sogna il Napoli! [CLASSIFICA]

25 Febbraio 2022 23:13

Il Milan si ferma sull’1-1 contro l’Udinese con il risultato viziato da un gol dubbio di Udogie, l’Inter non ne approfitta e pareggia a reti bianche contro il Genoa: il Napoli fiuta il doppio sorpasso in caso di vittoria

La scorsa giornata l’Inter non era riuscita ad approfittare del passo falso del Milan, ma questa volta non poteva sbagliare. Eppure lo ha fatto. Con i rossoneri fermati sull’1-1 dall’Udinese, risultato viziato da un possibile gol di mano di Udogie, i nerazzurri avevano la chance per effettuare il sorpasso sui cugini e distanziarli in caso di successo nel recupero contro il Bologna. Ma il Genoa non è stato dello stesso avviso. La squadra di Blessin si è dimostrata ostica e compatta mettendo in difficoltà i nerazzurri in deficit energetico a causa dei tanti impegni e un po’ imprecisi davanti. L’Inter va a fiammate con Perisic e Calhanoglu, il Genoa mette paura con Gudmundsson che sbaglia un rigore in movimento e con una conclusione di Melegoni che Handanovic neutralizza in controtempo, rischiando la frittata. Nella ripresa il Genoa subisce il forcing dell’Inter ma Sirigu fa gli straordinari, una traversa ferma D’Ambrosio e Lautaro spara a salve.

Sorpasso rimandato: per l’Inter è il sesto punto in altrettante gare, frutto di una vittoria e tre pareggi. Un pareggio che rende meno amaro il passo falso del Milan, ma neanche tanto: i rossoneri continuano ad apparire sotto ritmo, poco concreti in attacco e non sembrano avere una reale alternativa allo straordinario talento di Leao (ancora in gol). Quelli contro le piccole rischiano di essere punti pesanti nel computo della classifica finale. A proposito, la graduatoria resta invariata, almeno fino a domenica sera: il Napoli, impegnato in casa della Lazio, in caso di vittoria potrebbe effettuare il doppio sorpasso in vetta.

Risultati 27ª Giornata di Serie A

Venerdì 25 febbraio

Ore 18:45

Milan-Udinese 1-1 (29’ Leao, 66’ Udogie)

Ore 20:45

Genoa-Inter

Sabato 26 febbraio

Ore 15:00

Salernitana-Bologna

Ore 18:00

Empoli-Juventus

Ore 20:45

Sassuolo-Fiorentina

Domenica 27 febbraio

Ore 12:30

Torino-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Venezia

Ore 18:00

Spezia-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

Lunedì 28 febbraio

Ore 20:45

Atalanta-Sampdoria

