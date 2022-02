Parco dei Nebrodi: tavolo tecnico per la semplificazione procedure

18 Febbraio 2022 14:16

Svolta oggi al Parco una riunione finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative relativa ai nulla osta rilasciati dall’Ente Parco. All’incontro, richiesto dal Presidente della Federazione degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della Regione Sicilia, Domenico Collesano erano presenti i seguenti Ordini, rappresentati da: Salvatore Spitaleri, per la Federazione degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della Regione Sicilia ed il Collegio degli Agrotecnici di Messina, Antonino Iuculano per l’IPA di Messina, Basilio Galati Sardo per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina, Salvatore Carianni, per il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Messina, Teresa Altamore Ordine degli Architetti PPC di Messina, Giuseppina Scurria per l’Ordine degli Ingegneri di Messina e Salvatore Tripoli Collegio Provinciale Dei Periti Agrari e Dei Periti Agrari Laureati di Messina. Esposte le richieste dei tecnici, che necessitano una tempistica di validità dei nulla osta analoga per tutti i Parchi regionali. L’obiettivo, condiviso dal Direttore Ignazio Digangi e dal Presidente Domenico Barbuzza, è quello di giungere ad una rapida risoluzione nell’interesse del miglioramento del servizio.