Paragone: “vigliacchi e scappati di casa, il paese sta capendo che il Green Pass non c’entra nulla con l’emergenza”

9 Febbraio 2022 15:55

Il senatore e fondatore di Italexit Gianluigi Paragone ha parlato dell’obbligo del Super Green Pass alla Camera

“Il Super Green Pass rafforzato è un profondo errore. Il Paese sta capendo che non c’entra nulla con l’emergenza sanitaria, questi continuano ed è una follia applicata a ogni spazio del Paese. Ogni sua applicazione è deleteria”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore Gianluigi Paragone, in riferimento all’obbligo del Super Green Pass per entrare alla Camera. “E’ chiaro – continua il fondatore di Italexit – che questi oramai sono degli scappati di casa che non capiscono più come correggere i loro errori. Green pass e Super Green Pass non c’entrano nulla con l’emergenza sanitaria… Stanno mettendo piedi un cinema che sta spaccando il Paese e sta rovinando economia. ‘Ringrazio’ tutti i colleghi parlamentari vigliacchi che approvano questa cosa”.