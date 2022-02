Palmi: domani il Recital del grande pianista Filippo Gamba alla Casa della Cultura

19 Febbraio 2022 10:23

Nuovo eccezionale evento musicale AMA Calabria alla casa della cultura di Palmi dove domenica 20 febbraio 20222 alle ore 18,00 avrà luogo il recital del grande pianista Filippo Gamba

Domani, Domenica 20 dicembre, presso la Casa della Cultura di Palmi, avrà luogo con inizio alle ore 18,00 un recital del grande pianista Filippo Gamba. La manifestazione organizzata da AMA Calabria, si realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo, del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo la vittoria nel 2000 del Concorso Géza Anda di Zurigo, successiva ai prestigiosi riconoscimenti già conseguiti ai concorsi Van Cliburn, Rubinstein, Leeds, Bachauer, Beethoven, Bremen e Pozzoli, Filippo Gamba viene invitato dai più importanti festival, dal Ruhr Piano Festival al Next Generation di Dortmund, dalle Settimane Musicali di Stresa ai festival di Lucerna, Oxford, Lockenhaus e Varsavia. Si esibisce a Berlino Vienna, Parigi, Lione, Amsterdam, Monaco, Atene. Prestigiose sono state, negli anni, le sue apparizioni come solista con orchestre come i Berliner Sinfoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskappelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e della City of Birmingham, sotto la bacchetta, tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon, Armin Jordan e Vladimir Ashkenazy. Nato a Verona e diplomato al Conservatorio della sua città nella classe di Renzo Bonizzato, oggi Filippo Gamba è professore alla Musik-Akademie di Basilea e tiene seminari d’interpretazione pianistica per il Festival Musicale di Portogruaro, le Settimane di Blonay, Asolo Musica, Music of Southern Nevada. Fedele a un’idea intima e cordiale del fare musica, coltiva una speciale predilezione per il repertorio cameristico, collaborando con il violoncellista Enrico Bronzi e con gruppi di fama internazionale come il Quartetto Michelangelo, il Quartetto Hugo Wolf, il Quartetto Gringolts e il Quartetto Vanbrugh. Particolarmente preziosi, nel suo percorso artistico, sono stati gli incontri con Maria Tipo e Homero Francesch. La sua attività discografica è cominciata con l’incisione di due Concerti mozartiani diretti da Vladimir Ashkenazy e da Camil Marinescu, per l’etichetta Labour of Love. Per la stessa casa ha poi inciso tre CD solistici dedicati a Beethoven, Brahms e Mendelssohn. Ha inciso due CD per la Sony, in duo con il violinista giapponese Egijin Niimura, e due CD per la Decca con Humoreske&Davidsbuendlertaenze di Schumann e l’integrale delle Bagatelle di Beethoven. Di quest’ultimo, beninteso, Filippo Gamba frequenta da sempre anche il grande repertorio, tanto che dal 2015 è impegnato nell’esecuzione integrale delle 32 Sonate di Beethoven per prestigiose istituzioni musicali.

Poderoso il programma che prevede l’interpretazione delle sonate op. 109 e 110 di Ludwig van Beethoven, e dei Tre Intermezzi per pianoforte, op.117 e delle Sette fantasie per pianoforte, op. 116 di Johannes Brahms. Un repertorio di prestigio e ricco di sfumature che esalteranno la personalità del pianista.

Ulteriori informazioni al link https://www.amaeventi.org/evento/filippo-gamba-palmi22. Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2022 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto. L’ingresso sarà consentito se muniti di Super Green Pass e di mascherina FFP2.