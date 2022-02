Palmi: al liceo Pizi la consegna del brevetto di bagnino di salvataggio

24 Febbraio 2022 13:17

Palmi, si è svolta sabato la Cerimonia di consegna dei Brevetti di Bagnino di Salvataggio come previsto nel Modulo “Sicurezza in acqua”

Si è svolta sabato 19 febbraio, nell’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, la Cerimonia di consegna dei Brevetti di Bagnino di Salvataggio, come previsto nel Modulo “Sicurezza in acqua”.

Gli studenti del Liceo Scientifico, Indirizzo Sportivo, nell’ambito del Piano Estate 2021, senza affrontare alcuna spesa. hanno potuto cogliere questa grande opportunità: possedere un titolo che arricchisca il loro curriculum vitae e possa, a sua volta, aprire un’ulteriore strada lavorativa, oltre a quella che ciascuno si prefigge di raggiungere.

Il corso per l’abilitazione alla professione di “Bagnino di Salvataggio”, organizzato in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento di Genova, ha visto impegnati studenti ed esperti del settore nella scorsa estate, nel mese di Luglio: l’attività pratica si è svolta presso il Lido La Lampara di Palmi, alla presenza degli “Istruttori nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio” della S.N.S.

Durante il percorso di formazione, la presenza degli Istruttori ha consentito agli studenti di approfondire diverse tematiche teoriche, quali: la meteorologia, l’ Ordinanza della Capitaneria di Porto, il trattamento dell’acqua in piscina; naturalmente, fondamentali sono state le esperienze di tipo pratico, quali: salvataggio a nuoto, voga, nodi e primo soccorso; alla fine del periodo formativo, i corsisti hanno sostenuto l’esame di abilitazione, come previsto dalla normativa vigente.

“ La scuola di oggi offre molte ed interessanti attività formative: cogliere tutte le opportunità che i diversi progetti mettono in campo dà ai giovani studenti la possibilità di arricchire il bagaglio culturale e, come in questo caso, di fornirsi di competenze specifiche per un possibile impiego lavorativo, anche se stagionale, dalle nostre parti”. Queste le parole della Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, nel giorno della consegna dei Brevetti.

Si ringrazia il sig. Carmelo Fiorillo, Direttore della Società Nazionale Salvamento – Sezione di Palmi e il Dott. Giuseppe Zampogna – Medico USMAF – Porto di Gioia Tauro, per la fattiva collaborazione.

Marilea Ortuso