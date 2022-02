Pallacanestro Viola-Ruvo di Puglia LIVE 4°Q: bolgia al PalaCalafiore, i neroarancio provano la rimonta!

13 Febbraio 2022 19:32

La Pallacanestro Viola torna in campo nella sfida della 19ª Giornata di Serie B Girone D: i neroarancio ospitano Ruvo di Puglia al PalaCalafiore

Quella strana voglia di poker al PalaCalafiore. No, nessun torneo di Texas hold’em improvvisato, ma l’occasione di inanellare 4 successi consecutivi e mettere pressione alle squadre ai margini della zona Playoff. La Pallacanestro Viola viene da un ottimo momento psicofisico nel quale hanno trovato vittorie pesanti in trasferta contro Avellino e Pozzuoli, e in casa contro Torrenova. Quest’oggi, fra le mura amiche del palazzetto di Pentimele, l’occasione per confrontarsi con la quarta forza del campionato (terza prima del successo di Salerno nell’anticipo), Ruvo di Puglia, sconfitta in trasferta nel girone d’andata. Non sarà una gara semplice, ma Yande Fall e compagni proveranno l’impresa. StrettoWeb seguirà la partita LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Ruvo di Puglia LIVE

4°Q – Kekovic da sotto. 53-62

4°Q – Fallo su Hidalgo: 2/2 dalla lunetta. 51-62

4°Q – Ingrosso per Gaetano, sottomano a bersaglio! 51-60

4°Q – Due con fallo per Markovic: libero out! 49-60

4°Q – Ingrosso! Tripla!!! 49-58

4°Q – Tripla di Balic!!! 46-58

4°Q – Due con fallo per Merletto: libero dentro. 43-58

Fine 3°Q! – Buon quarto per la Viola che accorcia leggermente nel punteggio, a tratti esprime anche un buon basket, ma viene tradita dalla percentuale ai liberi dei suoi: 7/14, 50% perfetto.

3°Q – Kekovic in lunetta: 0/2, fortuna che Gaetano va a rimbalzo e ne appoggia 2. 43-55

3°Q – Bell’azione di Ruvo che apre la strada alla penetrazione di Hidalgo, 2 punti. 41-55

3°Q – Hidalgo subisce fallo, dubbio, da Balic e va in lunetta: 1/2. 41-53

3°Q – Tripla di Balic!!! Ottimo break della Viol.a 41-52

3°Q – Tripla di Duranti, elegantissimo. 38-52

3°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 2/2. 35-52

3°Q – Ciribeni, bella giocata, due punti. 33-52

3°Q – Kekovic in autotap-in sul suo stesso errore. 33-50

3°Q – Balic per Ingrosso… tripla! 31-50

3°Q – Cassar, tripla in apertura… 28-50

Fine 1° Tempo! – Ruvo fa malissimo da dietro l’arco trascinata da un super Mastroianni da 4/6 da 3 punti e 14 punti complessivi. Pallacanestro Viola in affanno in difesa e frettolosa davanti. Duranti miglior realizzatore con 9 punti, fermi a 8 Balic e Gaetano.

2°Q – Mastroianni, da 3, ancora. 28-47

2°Q – Duranti con fallo, prova a reagire la Viola: libero dentro, col brivido. 28-44

2°Q – Mastroianni da 3. 25-44

2°Q – Monina, 2 punti da sotto. 25-41

2°Q – Altra tripla di Ciribeni, letale in catch and shoot. 25-39

2°Q – Tripla di Ciribeni. 25-36

2°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 1/2. 25-33

2°Q – Gomitata su Duranti che si ferma, niente fallo, ma passi… protesta furiosa del 3 reggina che si beccca un tecnico. Cantagalli realizza tra i fischi del pubblico. 24-33

2°Q – Merletto dalla media. 24-32

2°Q – Fallo su Gaetano che va in lunetta: 2/2. 24-30

2°Q – Monina dalla media. 22-30

2°Q – Gaetano raccoglie un rimbalzo e ne mette 2. 22-28

2°Q – Risponde Monina. 20-28

2°Q – Gaetano, 2 punti. 20-26

Fine 1°Q! – Parte bene la Pallacanestro Viola che inanella una serie di buone giocate, ma non appena Ruvo entra in ritmo sono dolori: 5/6 da dietro l’arco nel finale. Pugliesi meritatamente avanti

1°Q – Tripla di Merletto. 18-26

1°Q – Tripla in risposta di Cassar. 18-23

1°Q – Risponde Balic con un pezzo di bravura: finta a far saltare l’avversario e tripla. 18-20

1°Q – Contropiede mortifero di Ruvo, Merletto serve Ciribeni in angolo: tripla. 15-20

1°Q – Tripla di Mastroianni, ancora. Sorpasso Ruvo. 15-17

1°Q – Tripla di Mastroianni, si rifà sotto Ruvo. 15-14

1°Q – Secondo fallo di Fall, arriva sui due punti di Kassar che mette anche il libero aggiuntivo. 15-11

1°Q – Gaetano risponde con 2 punti. 15-8

1°Q – Markovic e Ciribeni, 4 punti in successione per Ruvo. 13-8

1°Q – Tripla di Duranti pescato da Ingrosso! 13-4

1°Q – Gran recupero di Duranti che entra in area e scarica fuori per Balic: tutto solo, il “Maghetto” non può sbagliare! 10-4

1°Q – Markovic dalla media. 7-4

1°Q – Bruno Duranti! Due con fallo: libero dentro! 7-2

1°Q – Mastroianni, 2 punti. 4-2

1°Q – Contropiede di Balic che appoggia al vetro. 4-0

1°Q – Primi due punti per Fall, con contatto! 2-0

1°Q – Palla a due, si comincia!

17:55 – Brividi per l’Inno nazionale!

17:45 – Tre successi consecutivi e per la Pallacanestro Viola che dopo aver sconfitto Avellino, Torrenova e Pozzuoli si ritrova lanciatissima verso la zona Playoff. Per restare attaccati al treno della postseasons, che dista appena una vittoria, serve continuità di prestazioni e risultati. I neroarancio proveranno a dare seguito alla propria streak positiva contro Ruvo di Puglia, quarta forza del Girone D.