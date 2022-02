Pallacanestro Viola-Ruvo di Puglia, coach Bolignano: “ora se subiamo un colpo ci rialziamo. Da Avellino upgrade positivo”

13 Febbraio 2022 21:07

Pallacanestro Viola sconfitta in casa da Ruvo di Puglia, ma i neroarancio tengono testa alla seconda forza del campionato: coach Bolignano analizza la sfida ai microfoni di StrettoWeb

Dopo 3 vittorie consecutive arriva il ko per la Pallacanestro Viola contro Ruvo di Puglia, una delle squadre più forti e attrezzate del campionato. Pugliesi letali da dietro l’arco, già più 19 (28-47) all’intervallo, per una gara apparsa molto complicata da ribaltare. La Pallacanestro Viola è però rimasta in partita, ha ricucito il gap, si è fatta trascinare dalla bolgia del PalaCalafiore ed è arrivata fino al -4, diventato -6 nel 64-70 con il quale si è conclusa la gara. Appena 6 punti, maturati con gli ultimi due liberi di Ciribeni, contro la seconda in classifica, in rimonta, con alcuni problemi di rotazione. E oggi si può parlare di un risultato che, per certi versi, rischia di stare stretto ai reggini. Sicuramente un gran passo avanti sotto diversi aspetti.

A tal proposito, ai microfoni di StrettoWeb, durante la conferenza stampa, Coach Bolignano ha dichiarato: “alle loro triple (15 punti con un clamoroso 5/6 nel primo quarto, ndr) ci siamo demoralizzati, non disgregati. È normale che se tu vai dall’altro lato e sbagli da sotto, poi prendi 3 canestri da 3 punti, di cui 2 con le mani in faccia, penso che le gambe te le taglia. Ci siamo demoralizzati, ma mai disgregati. Questo è l’upgrade che abbiamo dimostrato dalla gara di Avellino in cui abbiamo giocato una pallacanestro brutta, ma sapevano che ci interessavano i due punti, non ci interessava giocare bene. Lì ci interessavano 2 punti, che valevano 4, se non 6. A Pozzuoli abbiamo giocato un’ottima gara a sprazzi, ma nel momento decisivo siamo stati molto lucidi nel portarcela a casa nel finale. Questo fa capire come questa squadra sia adesso pronta a subire un colpo e rialzarsi. Significa che siamo vivi, siamo lì per giocarci un obiettivo importante. La classifica ci fa vedere i reali valori. Noi meritiamo la posizione in cui siamo, può anche darsi che avremmo meritato 2 punti in più, non più di quelli. Significa che la squadra sta rispondendo, continueremo a lavorare. Dovremo fare a meno di qualche elemento importante, ma vorrà dire che ci quadreremo e lavoreremo ancora di più“.