Reggio Calabria, la Pallacanestro Viola sogna i Playoff e chiama a raccolta i tifosi: abbonamenti speciali per le ultime gare [INFO e DETTAGLI]

25 Febbraio 2022 17:49

La Pallacanestro Viola punta i Playoff e chiama a raccolta i tifosi per le ultime 4 gare casalinghe della stagione: un miniabbonamento speciale per sostenere il sogno della postseason

Conquistiamo il Sogno salvezza diretta, poi lottiamo per qualcosa di più alto, qualcosa che a Reggio Calabria manca da anni: i Playoff. Insieme ce la possiamo fare! È questo il messaggio che la Viola rivolge ai suoi tifosi e a tutta la comunità reggina: un miniabbonamento per le ultime quattro partite casalinghe per conquistare un sogno che a inizio anno era solo disegnato. Adesso è a portata di mano: tocca alla città aiutare la squadra ad afferrarlo.

I ragazzi e lo staff tecnico meritano un palazzetto pieno e i nostri tifosi si meritano un’aria di festa dopo due anni di restrizioni. Quattro partite al prezzo di tre e un prezzo veramente speciale per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni: 15€. I miniabbonamenti per gli adulti costano 45€ per il parterre e 30€ per l’anello superiore e possono essere sottoscritti così: