Pallacanestro Viola, Nucera Viaggi Srl nuovo sponsor del club neroarancio

4 Febbraio 2022 12:22

Nucera Viaggi Srl è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva in corso

La Nucera Viaggi Srl, grazie all’ esperienza acquisita in anni di attività nel settore trasporto persone, è un Tour Operator specializzato in viaggi d’istruzione e viaggi studio alternanza scuola/lavoro, nel turismo religioso e nell’organizzazione di pacchetti di viaggio e soggiorni personalizzati per individui e per gruppi, in territorio sia nazionale che estero.

L’azienda offre servizi di emissione di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, si occupa di prenotazioni di crociere, di viaggi e soggiorni in tutto il mondo proponendo una vasta scelta di sistemazioni e ricercando sempre per la propria clientela il miglior rapporto qualità-prezzo

La Nucera Viaggi Srl inoltre dispone di una flotta di autobus e minibus da 8 a 88 posti in possesso di tutti i requisiti di sicurezza idonea al servizio di noleggio per tour, viaggi e gite in Italia ed Europa, adeguati, altresì, a spostamenti lungo i percorsi dell’Area Grecanica e non solo. Fai come la Viola e scegli i servizi di Nucera Viaggi Bus Travel e Tour Operator.

Nucera Viaggi Bus Operator. Via Mare, 8 89030 Condofuri Marina (Reggio Calabria) Tel. 0965-784092 / – Fax 0965-776088. www.nuceraviaggi.it.