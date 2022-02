Pallacanestro Viola-Lions Basket Bisceglie LIVE 3°Q: neroarancio in controllo, ma ospiti pronti a colpire

20 Febbraio 2022 19:21

La Pallacanestro Viola scende in campo al PalaCalafiore contro Lions Basket Bisceglie: sfida complicata per i neroarancio che ospitano la seconda forza del campionato

In back to back al PalaCalafiore per un’altra sfida proibitiva. A 7 giorni di distanza dal ko interno contro Ruvo di Puglia, la Pallacanestro Viola torna al palazzetto di Pentimele contro Lions Basket Bisceglie, seconda forza del campionato. Dopo aver vinto gli scontri diretti delle scorse settimane, giocati contro squadre che inseguono, la Viola inizia a misurarsi contro quelle che puntano ai Playoff e alla promozione in Serie A2. Bisceglie ha 28 punti in classifica, 4 in meno di Agrigento (con una gara da recuperare) ed è una delle formazioni più forti del campionato. I neroarancio ripartono da quanto di buono fatto vedere nel secondo tempo contro Ruvo, pronti a scoprire se e quanto gap ci potrà essere contro squadre che puntano a obiettivi più importanti dei reggini. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Lions Basket Bisceglie LIVE

3°Q – Giunta ne mette 2. 58-45

3°Q – Tecnico contro Bisceglie: dentro il libero di Balic. 58-43

3°Q – Tecnico a Ingrosso: dentro il libero di Dip. 57-43

3°Q – Duranti subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 57-42

3°Q – Ingrosso da 3, è in giornata Federico! 56-42

3°Q – Giannini in lunetta: 1/2. 53-42

3°Q – Ariball di Dron: finisce nelle mani di Tibs che ne appoggia due. 53-41

3°Q – Fall da sotto, altri due. 53-39

3°Q – Giannini di forza, due con fallo: libero out. 51-39

3°Q – Risponde Tips. 51-37

3°Q – Gaetano pescato da Balic, due da sotto. 51-35

3°Q – Risponde Fall. 49-35

3°Q – Due con fallo per Dip, libero dentro. 47-35

3°Q – Balic si inventa una tripla dal palleggio CLA-MO-RO-SA! 47-32

3°Q – Giannini solissimo, tripla. Dormita difensiva. 44-32

3°Q – Duranti da 2. 44-29

3°Q – Yande Fall da sotto, bullizzato Dip. 42-29

Fine 1° Tempo! – Grande secondo quarto della Pallacanestro Viola che chiude in vantaggio di 11 punti i primi 20 minuti di partita. Kekovic (9 punti) letale da dietro l’arco, Ingrosso best scorer con 12 punti pesanti

2°Q – Ingrosso!!! Preziosissimo buzzer beater della guardia neroarancio che in corsa ne appoggia due al tabellone. 40-29

2°Q – Dip in lunetta: 1/2. 38-29

2°Q – Besozzi nel traffico, senza la minima paura! 38-28

2°Q – Ingrosso in lunetta: 2/2. 36-28

2°Q – Dron, non lo sa nemmeno lui come, sottomano da circo, in caduta. 34-28

2°Q – Tecnico a Vavoli per proteste, Balic in lunetta: out. Peccato, ma possesso Viola

2°Q – Ingrosso! Tripla! Serve tantissimo la sua abilità da dietro l’arco. 34-26

2°Q – Ancora Kekovic, ancora da dietro l’arco! 31-26

2°Q – Vavoli, 2 punti 28-26

2°Q – Risponde ancora Giannini, questa volta da 3. 28-24

2°Q – Tripla di Kekovic, letale da dietro l’arco. 28-21

2°Q – Risponde Giannini. 25-21

2°Q – Ingrosso prende il motorino, penetra in area e ne appoggia due al tabellone nel traffico. 25-19

2°Q – Fallo su Vavoli che va in lunetta: 2/2. 23-19

2°Q – Giannini in tap-in. 23-17

2°Q – Fall sbaglia da sotto, ma Ingrosso corregge. 23-15

Fine 1°Q! – Parte bene Bisceglie, ma il finale è tutto neroarancio. La Pallacanestro Viola trova continuità di canestri, serra le maglie in difesa e si affida ai punti di Duranti, Fall e Balic tutti a quota 5.

1°Q – Fallo su Duranti che va in lunetta: 2/2. 21-15

1°Q – Tripla di Balic!!! 19-15

1°Q – Fallo su Balic che va in lunetta: 2/2. 16-15

1°Q – Tibs col gancio, due punti. 14-15

1°Q – Tripla di Kekovic!!!!!!!!! Occhio a battezzarlo dall’angolo! 14-13

1°Q – Subisce fallo Ingrosso e va in lunetta: 1/2. 11-13

1°Q – Tripla di Duranti che poco prima aveva sporcato una palla recuperata da Fall! 10-13

1°Q – Fall da sotto, 2 con fallo: libero dentro. 7-13

1°Q – Dron scappa via sulla sinistra, 2 punti al tabellone. 4-13

1°Q – Tripla di Enihe, una vera spina nel fianco. Coach Bolignano chiama timeout. 4-11

1°Q – Dip dalla distanza, ma per fortuna sono due. 4-8

1°Q – Ancora fallo su Enihe che va in lunetta: 2/2- 4-6

1°Q – Fall da sotto, due punti. 4-4

1°Q – Fallo di Duranti su Enihe che va in lunetta: 2/2. 2-4

1°Q – Prova a farsi perdonare “Magic Frank” che subisce fallo su tiro e va in lunetta: 2/2. 2-2

1°Q – Primi due per Giannini in contropiede, brutta palla persa da Gaetano. 0-2

18:00 – Palla a due, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per l’inizio della sfida tra Pallacanestro Viola e Lions Basket Bisceglie, match valevole per la 20ª Giornata del campionato di Serie B girone D. Dopo il ko interno contro Ruvo, i neroarancio tornano in back to back al PalaCalafiore per un’altra sfida proibitiva contro la seconda forza del campionato