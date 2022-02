Pallacanestro Viola-Bisceglie, coach Bolignano orgoglioso: “questa squadra ha il mio carattere, non molliamo mai!”

20 Febbraio 2022 21:04

Coach Bolignano orgoglioso per il successo contro Lions Basket Bisceglie: la squadra inizia finalmente a rispecchiare il carattere del proprio coach e in campo si vede maggiore decisione anche nelle difficoltà

Una Pallacanestro Viola che non ha più bisogno di alibi. Gioca contro le grandi senza paura: se vince guadagna fiducia, se perde sfodera comunque un’ottima prestazione e ne guadagna in esperienza; fa fronte alle defezioni del roster con Lazzari out da tante settimane e capitan Barrile acciaccato, oggi eroicamente in campo nei minuti finali a dare sollievo a Ingrosso e Balic stremati; resta in partita nelle difficoltà, si affida ai suoi leader e colpisce tanto in area quanto da dietro l’arco. La gara giocata questa sera contro Bisceglie è la sintesi perfetta del momento dei reggini che, dopo i due ko di inizio 2022, hanno cambiato marcia dal punto di vista mentale e qualitativo. La classifica li premia, ma non regala, nulla rispecchia solo il frutto di questo miglioramento.

Al termine del largo successo ottenuto per 78-63 contro Bisceglie, coach Bolignano ha analizzato così la gara rispondendo alle domande di StrettoWeb in merito all’importanza di Kekovic dalla distanza (3/5 da dietro l’arco giocando da 4 e da 5) e all’aspetto di cui va più orgoglioso nel miglioramento della squadra: “da Avellino siamo riusciti a fare lo switch da squadra a team. Per “team” intendo un gruppo di giocatori legati fra loro. Una squadra che non trova alibi, ma cerca delle motivazioni maggiori. Per quanto riguarda Kekovic, credo sia il giocatore che dà gli equilibri in campo. Abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di giocare, adattarci a quelle che sono le nostre caratteristiche, ci siamo riusciti bene, il suo innesto e il suo equilibrio hanno dato la possibilità ad altri di fare qualcosa di più e meglio.

L’aspetto che mi rende più orgoglioso di questa maturazione della Viola? Mi rifaccio a ciò che ha detto coach Ciccio Ponticello la scorsa settimana, che ha c’entrato l’argomento: sono contento e orgoglioso perchè questa squadra ha il mio carattere, quello di una persona che non vuole mollare mai, che vuole lottare 40 minuti in campo. Forse sono riuscito a entrare nella loro testa, a fargli capire che non c’è nulla mai di scontato e che bisogna sacrificarsi fino alla fine, fino all’ultimo canestro, fino alla sirena. Siamo sopra di 18? Pretendo che vinciamo di 20. Siamo sotto di 20? Pretendo che perdiamo di 18. È una questione di mentalità. Quella di oggi era una partita dove bisognava mettere ulteriormente mentalità. Siamo stati bravi. Sono contento e orgoglioso perchè questa squadra sta rispecchiando il mio carattere: essere più decisa e non mollare mai“.