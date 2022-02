Palermo: si è costituito il Comitato “Giuristi siciliani per il SI ai Referendum sulla giustizia”

16 Febbraio 2022 19:48

Si è costituito il Comitato “Giuristi siciliani per il SI ai Referendum sulla giustizia”, proseguendo l’impegno profuso nei due ultimi referendum costituzionali.

Il Comitato è formato dal Prof. avv. Gaetano ARMAO e dall’avv. Francesco GRECO, Vicepresidente del CNF, per la provincia di Palermo, dall’On. avv. Giorgio ASSENZA per Ragusa, dall’avv. Antonio CAMPIONE per Caltanissetta, dall’avv. Antonio GAZIANO per Agrigento, dall’On. avv. Bernadette GRASSO per Messina, dall’avv. Eliana MACCARRONE per Enna, dall’On. Avv. Stefano PELLEGRINO per Trapani, dall’ avv. Paolo REALE per Siracusa, dall’avv. Enrico TRANTINO per Catania.

I giuristi che aderiscono al Comitato, che si strutturerà su base provinciale, svolgeranno “un’ampia attività di informazione diffusa per i cittadini durante la campagna referendaria in stretta collaborazione con i promotori dei referendum. I coordinatori regionali del Comitato, Gaetano Armao e Paolo Reale, esprimono soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale di ammettere i referendum sulla giustizia. Tale scelta assume un’importanza straordinaria nel percorso verso una profonda e radicale riforma della giustizia che garantisca i diritti dei cittadini e assicuri equilibrio, assenza di correntismo e reale indipendenza. Il Referendum, oltre che essere lo strumento democratico che consente di rimettere la decisione al popolo, è diventato oggi anche l’unica strada per riformare un sistema bloccato a fronte dell’inerzia del parlamento su questi temi. I giuristi del Comitato terranno la settimana prossima una conferenza stampa per illustrare il manifesto d’impegno e le iniziative che saranno assunte”.