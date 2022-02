Palermo, Caronia e Gelarda: “sbloccare pagamenti e non aumentare Irpef”

13 Febbraio 2022 19:40

Palermo, Caronia e Gelarda: “siamo assolutamente contrari a che ricadano interamente sui cittadini e sul tessuto produttivo della città le conseguenze della situazione finanziaria del Comune”

“Come detto durante il lungo consiglio comunale in cui abbiamo discusso del dissesto e del Piano di riequilibrio, siamo assolutamente contrari a che ricadano interamente sui cittadini e sul tessuto produttivo della città le conseguenze della situazione finanziaria del Comune. Situazione di cui altri, a partire dal Sindaco e dall’Assessore al bilancio devono assumersi ogni responsabilità”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Marianna Caronia e Igor Gelarda del gruppo consiliare della Lega. “Quindi, per essere chiari, nessun ulteriore aumento della addizionale Irpef e nessun indiscriminato blocco dei pagamenti, non previsto dalla alcuna normativa e per altro dannoso proprio per i conti del Comune. In Consiglio comunale quindi già da domani lavoreremo una mozione che impegni gli uffici a sbloccare i pagamenti e ci opporremo in ogni modo perché sia bocciata ogni proposta di aumento dell’irpef”, conclude la nota.