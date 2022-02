Basket, Serie C Gold: la Mastria dilaga a Capo d’Orlando

13 Febbraio 2022 13:24

La Mastria Catanzaro vince in casa dell’Orlandina Lab: commento e tabellino della gara

Pronostico pienamente rispettato e due punti per la Mastria Espresso che senza troppe difficoltà vince la prima gara della fase ad orologio e torna al successo dopo lo stop del turno precedente. Gara mai in discussione al PalaFantozzi dove i calabresi approcciano nel migliore dei modi l’insidiosa sfida contro l’Orlandina Lab e si impongono sin dal primo minuto contro la formazione fanalino di coda di questa C Gold senza mai permettere ai giovani avversari di impensierire la squadra di Di Martino.

Il Coach giallorosso concede tanti minuti agli under dell’Academy che non fanno rimpiangere in nessun modo il contributo dei veterani, tenuti a minutaggio limitato, rendendosi protagonisti per tutti i 40 minuti che si concludono con il tabellone che recita un eloquente +36 in favore dei viaggianti (78-114). Oltre alle doppie cifre dei soliti Sereni, Rotundo e del già fondamentale Casale (top scorer catanzarese con 22 punti a referto) si vanno ad aggiungere i tanti canestri dei giovani calabresi che con Brugnano, Shvets e Mastria (al suo massimo stagionale con ben 18 punti) garantiscono quella produzione offensiva che impedisce agli ospiti di rendersi mai veramente pericolosi. La Mastria Espresso dimostra dunque come la sconfitta di una settimana fa non abbia assolutamente minato il percorso di crescita dei suoi ragazzi che sono tornati in campo agguerriti come ci si aspettava e subito vogliosi di continuare a fare bene e di stupire anche in questa seconda parte di stagione che ci accompagnerà fino ai play-off dove la Mastria Espresso vorrà sicuramente confermarsi protagonista.

Orlandina Lab vs Mastria Espresso Academy 78-114 (17-30 / 36-56 / 57-89)

Orlandina Lab: Fovre, Romagnolo15, Spada 18, Collovà A 3, Pizzurro 8, Collovà L, Salmeri 4, Calanna 6, Teirumnieks, Telesca 24.

Mastria Espresso Academy: Casale 22, Brugnano 12, Corapi M, Fall 8, Procopio 9, Rotundo 12, Agosto 3, Sereni 13, Mastria 18, Shvets 10, Mavric 6.