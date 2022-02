Operazione USA in Siria, il capo dell’ISIS si è fatto esplodere uccidendo tutta la sua famiglia compresi 6 bambini

3 Febbraio 2022 15:55

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva, uccis anche 6 bambini e 4 donne

Il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e’ morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva con se’ durante l’operazione Usa nel nord della Siria. La bomba avrebbe ucciso anche membri della sua famiglia, compresi donne e bambini. Lo riferiscono fonti americane.

Sono 6 i bambini e 4 le donne uccisi in “bombardamenti e scontri seguiti” al raid aereo Usa nel nord-ovest della Siria, a seguito del quale e’ morto il capo dell’Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lo riferiscono gli Elmetti bianchi (la Difesa civile siriana), aggiornando un precedente bilancio dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tra le 13 vittime figuravano 2 minori e una donna.