Open: Parrini (Pd), ‘sì a rivolgersi a Consulta, così si fa chiarezza’

22 Febbraio 2022 18:48

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo in primo luogo rispondere a una domanda di fondo: su cosa esattamente siamo chiamati a prendere posizione? Sullo scontro tra politica e magistratura? No. Quella disputa è stata ed è un danno per il nostro Paese. Ben altro è il compito a cui siamo chiamati oggi. Noi dobbiamo svolgere un’analisi mirata. I fatti sottoposti a nostro giudizio ruotano attorno all’art. 68 della Costituzione. E quando vi è il ragionevole dubbio che uno dei poteri dello Stato abbia superato il limite del campo che lo divide da un altro potere dello Stato, direi che avanzare questa richiesta” alla Corte costituzionale “è doveroso”. Così Dario Parrini del Pd in aula al Senato sul voto sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open.

“Investire la Consulta non è una mancanza di rispetto per l’independeza della magistratura nè per intralciare inchiesta. Il conflitto di attribuzione può rappresentare un fattore di chiarezza”.