10 Febbraio 2022 13:48

Omicidio vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la richiesta fatta dal procuratore generale

“Confermare la condanna all’ergastolo per Elder, per Hjorth una condanna a 24 anni. E’ stato un delitto efferato, al limite della crudelta‘”. E’ la richiesta fatta dal procuratore generale Vincenzo Saveriano nei confronti di Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, nel processo d’appello per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate a Roma nel luglio del 2019.