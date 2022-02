Omicidio dei coniugi Aversa 30 anni dopo, domani convegno a Lamezia Terme con il Capo della Polizia

10 Febbraio 2022 09:04

Omicidio dei coniugi Aversa 30 anni dopo, domani il convegno a Lamezia Terme con il Capo della Polizia e il sottosegretario Molteni

Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, darà il via domani a Lamezia Terme al convegno sul tema “4 gennaio 1992 / 4 gennaio 2022 – 30 anni dopo: memoria di un delitto, dovere per una comunità. Dal duplice omicidio Aversa spunti e strumenti per rafforzare l’identità di una città a rischio”. Organizzata dalle Segreterie provinciali di Fsp Polizia di Stato e Siulp, la manifestazione si svolgerà presso il Teatro Grandinetti a partire dalle ore 10.30, e sarà conclusa dal sottosegretario all’Interno con delega alla Sicurezza, Nicola Molteni. L’incontro, moderato dal giornalista Simone Puccio, si aprirà con i saluti del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro; del Segretario della Commissione regionale anti ‘ndrangheta, Antonio Montuoro; del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; del questore di Catanzaro, Maurizio Agricola; e del prefetto, Maria Teresa Cucinotta. I lavori saranno aperti dalle parole del prefetto Giannini, cui seguiranno gli interventi di Gianni Speranza, già Sindaco di Lamezia Terme; dell’onorevole Wanda Ferro, Segretario della Commissione Parlamentare Antimafia; di Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato; e di Felice Romano, Segretario Generale Siulp. Il sottosegretario Molteni concluderà il convegno, cui presenzierà anche una rappresentanza di alunni e personale scolastico dell’Istituto comprensivo “Ardito – Don Bosco” di Lamezia Terme, scuola dove insegnava Lucia Precenzano Aversa.