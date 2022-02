Olimpiadi invernali Pechino 2022: argento per Moioli-Visintin, l’Italia fa meglio dell’edizione di PyeongChang 2018

12 Febbraio 2022 10:11

Michela Moioli e Omar Visintin vincono l’argento nello snowboard cross a squadre misto: la coppia azzurra raccoglie l’11 medaglia di Pechino 2022 migliorando il risultato di PyeongChang 2018

Il secondo weekend delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si apre con una grande notizia per l’Italia. Il medagliere si arricchisce con una nuova, preziosa aggiunta, l’11ª medaglia della competizione che permette di superare il risultato ottenuto 4 anni fa nell’edizione di PyeongChang 2018. Arriva un argento nella specialità dello snowboard cross a squadre misto, grazie all’ottima prova della coppia formata da Michela Moioli e Omar Visintin. La portabandiera azzurra riscatta le difficoltà avute in singolo, Visintin “migliora” il bronzo ottenuto nella prova del 10 febbraio nel singolare maschile. Il duo italiano si è classificato alle spalle degli americani Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis (neo campionessa olimpica). Terzo posto per il Canada con Eliot Girondin e Meryeta Odine. Chiude quarta l’altra coppia azzurra arrivata in finale, quella composta da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano.