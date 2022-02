Arianna Fontana, brividi di ghiaccio a Pechino 2022! Oro nei 500 m short track nonostante la caduta: sono 10 medaglie come la Belmondo

7 Febbraio 2022 14:22

Arianna Fontana vince la medaglia d’oro nei 500 m short track donne: l’azzurra cade nelle fasi iniziali, poi domina la finale. È la decima medaglia olimpica, eguagliata Stefania Belmondo

Al sesto giorno di gare arriva il primo oro italiano alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Non poteva che firmarlo la regina della velocità sul ghiaccio, Arianna Fontana. Già entrata nella storia con l’argento vinto nella staffetta mista, che le ha permesso di raggiungere quota 9 medaglie e di arrivare sul podio almeno una volta in tutte e 5 le Olimpiadi alle quali ha preso parte, Arianna Fontana si è tolta la soddisfazione di mettersi al collo la medaglia del valore più prezioso. Dopo una caduta nelle fasi iniziali della corsa, arrivata in seguito ad un contatto con la Boutin, la stella dello short track azzurro ha dominato la finale dei 500 m femminili vincendo una storica medaglia d’oro con il tempo di 42.48. Per Arianna Fontana sono 10 medaglie olimpiche, eguagliato il primato di una leggenda dello sport azzurro come Stefania Belmondo.