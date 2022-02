Olimpiadi invernali Pechino 2022, l’Italia fa subito sognare: storico argento per Lollobrigida, Fontana nella storia con 9 medaglie

5 Febbraio 2022 17:15

L’Italia regala subito due gioie d’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: Francesca Lollobrigida seconda nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, Arianna Fontana a quota 9 medaglie con l’argento della staffetta mista dello short track

Neanche il tempo di inaugurare la prima giornata delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che l’Italia regala subito le prime emozioni placcate in argento. Francesca Lollobrigida, pronipote della famosissima attrice Gina, si mette al collo una storica medaglia d’argento, dolcissima prima volta per l’Italia femminile, arrivando seconda nella disciplina del pattinaggio di velocità sulla distanza dei 3000 metri. Poco più tardi la staffetta mista dello short track sale sul secondo gradino del podio. Straordinari Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, ma una menzione speciale la merita la regina della velocità sul ghiaccio, Arianna Fontana. L’atleta azzurra tocca quota 9 medaglie in 5 Olimpiadi disputate entrando di diritto nella leggenda dello sport: superati grandi nomi come Apolo Anton Ohno e Viktor An, fermi a quota 8. Davanti a lei solo Stefania Belmondo. Arianna Fontana è andata a podio in 5 Olimpiadi su 5 disputate: raggiunta a quota 5 Gabriella Peruzzi, il primato assoluto è di Armin Zoggeler con 6 podi in 6 edizioni.