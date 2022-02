Occupazione in Sicilia: un quadro preoccupante

22 Febbraio 2022 16:12

Il problema della disoccupazione in Sicilia non è nuovo, e purtroppo la regione continua ad arrancare sia per quanto riguarda la popolazione in generale che dal punto di vista dell’occupazione giovanile. Lo dimostrano i dati del Regional Yearbook del 2021 pubblicato da Eurostat, che analizza le varie regioni della Ue sotto diversi aspetti. La Sicilia si affianca qui a altre aree del Sud Europa per quanto riguarda numero di occupati e difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.

Disoccupazione in Sicilia: i dati

Partendo dal numero generale dei disoccupati è subito chiaro che si tratti di una situazione di emergenza: si arriva infatti al 21,5%, una delle cifre più alte in tutta Europa. Non va meglio se guardiamo alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, che tocca il 53,6%. Sono dati che lasciano poca speranza sul futuro delle generazioni più giovani, spesso costrette dalle circostanze a emigrare in altre regioni oppure all’estero. Il numero dei NEET (coloro che non studiano e non cercano lavoro) è altrettanto allarmante, al 29,3%.

Se affiancati ai dati relativi all’abbandono scolastico, che nel 2020 è stato in Sicilia il più alto del Paese al 19,4%, è chiaro che servono misure radicali per offrire ai cittadini la possibilità di prospettive migliori per il futuro.

I Centri per l’impiego non ottengono i risultati sperati

Oltre al quadro di partenza già difficile, alcune delle misure messe in atto si sono rivelate poco efficaci, se non del tutto inutili. Tra queste spicca il fallimento dei Centri per l’impiego, come evidenziato dall’analisi della Corte dei conti. Nonostante l’alto numero di addetti, manca il personale specializzato come psicologi, mediatori culturali, tecnici informatici e consulenti aziendali. Sono inoltre inadeguati i dispositivi informatici: basti pensare che su 2364 operatori soltanto 1074 hanno un computer su cui lavorare.

Una delle conseguenze di queste carenze nel sistema è il numero irrisorio di piani di accompagnamento al lavoro: poco più di 3.000, su oltre 300.000 persone identificate come idonee per accedere al mercato del lavoro.

Quali sono le prospettive per il futuro?

I problemi in campo sono numerosi e variegati, legati a carenze nelle infrastrutture del territorio, urgente necessità di riqualificazione di città e periferie, e a una complessa situazione economica e sociale nella regione.

Concentrandosi nel dettaglio del problema relativo alla disoccupazione, un primo obiettivo è quello di allineare la domanda presente nel mercato del lavoro con l’offerta di professionalità adeguate. È importante quindi orientare chi è senza impiego verso le opportunità già esistenti, organizzando la formazione intorno ai bisogni delle aziende pronte ad assumere. In questo senso, la regione ha ideato il Progetto giovani 4.0 che prevede l’investimento di 7 milioni di euro in formazione e acquisizione di competenze subito spendibili. In particolare, l’intervento è mirato a specializzazioni post-laurea, apprendimento delle lingue straniere, e ottenimento di qualifiche e certificazioni professionali.

Un settore verso cui puntare è quello digitale, che cresce rapidamente e si prevede continuerà ad avere bisogno di professionisti preparati. In questo senso, i corsi aulab offrono proprio il tipo di competenze richieste dal mercato del lavoro, insegnando in pochi mesi solide basi di programmazione per avviare alla carriera di web developer, per cui la domanda continua a essere alta. Indirizzare giovani e disoccupati verso percorsi di formazione che vadano a riempire il divario tra richiesta e offerta di competenze specialistiche deve dunque essere una priorità per chi ha il compito di prendere decisioni.

Questo è naturalmente solo uno dei molti passaggi necessari per risolvere una situazione complessa e di lunga durata. In ogni caso, la passività non è più un’opzione accettabile se si vuole fermare la fuga di cervelli e reintegrare i cittadini disoccupati nel tessuto sociale della regione.