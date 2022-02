Occhiuto sulla nascita del nuovo Centro: “se è una riunione di reduci serve a poco”

5 Febbraio 2022 16:24

Occhiuto: “se il centro è una riunione di reduci serve a poco. Io ho iniziato nel movimento giovanile della Dc e ho grande rispetto per alcune esperienze politiche importanti che ci sono state in Italia, ma ogni cosa ha il suo tempo”

“Se il centro è una riunione di reduci serve a poco. Io ho iniziato nel movimento giovanile della Dc e ho grande rispetto per alcune esperienze politiche importanti che ci sono state in Italia, ma ogni cosa ha il suo tempo”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro. “Se il centro diventa una unione di nostalgici o di reduci – rimarca – non può rappresentare il futuro del Paese. Se il centro invece diventa un luogo politico capace di interpretare le nuove fratture sociali, allora questo ha un altro significato. Oggi ci sono fratture sociali che nessuno interpreta più, quindi quello che nasce si può chiamare centro o Pippo ma dev’essere comunque una cosa nuova. Riprendere schemi del passato lontani dai cittadini – conclude – non serve a nulla”.