Occhiuto: “Calabria in giallo grazie ai vaccini, mantenere il green pass”

17 Febbraio 2022 18:01

Calabria, Occhiuto: “credo che il Green Pass abbia funzionato bene e meriti di funzionare ancora”

“L’ultima volta che ho partecipato alla sua trasmissione ho ricevuto tantissime minacce e denunce perché ho dichiarato di aver previsto un incentivo per quei medici di base che avrebbero vaccinato i cittadini calabresi senza la prima dose. Però grazie anche a quell’iniziativa la Calabria ha retto, abbiamo fatto un numero molto elevato di vaccinazioni, siamo stati in zona gialla e mai in zona arancione o rossa. Credo che il Green Pass abbia funzionato bene e meriti di funzionare ancora”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1.