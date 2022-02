NurSind Calabria incontra il Presidente Commissione Sanità Regionale

2 Febbraio 2022 23:22

Il 27 Gennaio 2022 si è tenuto presso la Cittadella Regionale un proficuo incontro/confronto tra il Presidente della Commissione Consiliare Sanità della Regione Calabria On. Michele Comito ed una delegazione del NurSind Calabria composta dal Segretario Regionale Vincenzo Marrari, il Segretario Territoriale di Vibo Valentia Domenico La Bella ed il delegato per la Segreteria di Reggio Michele Claudio Nucera.

NurSind ha dato voce alle tante criticità, esacerbate dalla pandemia, che i sanitari operanti nel SSR accusano da anni, al fine di sensibilizzare la politica per l’individuazione di soluzioni condivise. Tanti i temi trattati nell’incontro: avvio immediato del maggior numero possibile di assunzioni da graduatorie di idonei, stabilizzazione dei precari Madia e dei precari Covid, carenze organiche e fabbisogni, erogazione dei premi e dei fondi CoVid, condizioni di lavoro, responsabilità e sviluppo delle competenze, riconoscimento mediante specifico DCA della Legge 251/2000 per l’istituzione della Dirigenza Infermieristica, riconoscimento dei percorsi formativi post Laurea (Master, corsi di Specializzazione e della Laurea Magistrale), insegnamento degli Infermieri nelle Università. Nella fattispecie, NurSind ha esposto le istanze che i Professionisti Calabresi portano avanti da anni: le condizioni di lavoro sono diventate inaccettabili: spostamenti continui e improvvisi di reparto, ferie bloccate, nessun affiancamento per i neoassunti, montagne di ore di straordinario non pagato,costante understaffing, continui richiami in servizio: non abbiamo vita al di fuori del lavoro! Appare assolutamente evidente come gli attuali organici, rapportato all’eccessivo carico di lavoro rispetto al quale appaiono assolutamente inadeguati, siano insufficienti a garantire un adeguato recupero psicofisico degli Operatori Sanitari ed una corretta armonia nella conciliazione della vita privata con quella lavorativa. I Professionisti Sanitari Calabresi vogliono poter offrire la migliore assistenza al cittadino, ma per poterla garantire è indispensabile un corretto rapporto infermiere/pazienti (1:6 per i reparti ordinari e 1:2 per le Terapie Intensive come già previsto dal mai applicato DCA 192/2019) e di veder riconosciute e sviluppate le nostre competenze. Gli Infermieri Calabresi vogliono poter svolgere l’attività libero professionale, superando il vincolo di esclusività di rapporto, e poter avere una carriera che premi le competenze specialistiche. Proprio in tal senso, NurSind ritiene indispensabile recepire con urgenza, mediante lo strumento del DCA, la Legge 251/2000 che in 20 anni è stata adottata in tutta Italia tranne che in Calabria, la quale consente l’istituzionalizzazione della Dirigenza Infermieristica e le modalità transitorie di attribuzione degli incarichi. L’On. Comito si è mostrato estremamente sensibile verso le problematiche espresse, mostrandosi disponibile non solo nell’istituire dei tavoli di confronto, ma anche nel manifestare l’intento di ricevere in audizione il Nursind Calabria presso la Commissione Sanità per ufficializzare pubblicamente gli impegni presi nel venire incontro alle esigenze dei Sanitari Calabresi.