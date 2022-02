Numerose navi da guerra avvistate nel Canale di Sicilia

26 Febbraio 2022 13:46

Le navi da guerra sono state avvistate stamani al largo di Gela nel canale di Sicilia

Circa 10 navi da guerra sono state avvistate questa mattina nel mare antistante Gela, in Sicilia, dopo l’annuncio della Nato che ieri ha mobilitato le proprie forze in Europa per fronteggiare la minaccia che arriva dalla Russia. Già da settimane il traffico di mezzi militari navali nel Mediterraneo, era in fibrillazione con particolare riferimento agli ingressi nel Mar Nero, triste teatro della Guerra in Ucraina, tramite lo Stretto del Bosforo. Stamani dalla Sicilia l’ennesimo avvistamento verso l’omonimo canale non certo bel segnale in vista dello sviluppo della guerra in Europa.