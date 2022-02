“Notifica in caso di screenshot alle chat di Messenger”: l’annuncio di Mark Zuckerberg

3 Febbraio 2022 17:14

Sarà possibile scegliere se ricevere notifica quando qualcuno fa una foto alle conversazioni, solo in caso si tratti di quelle crittografate end-to-end

Prossimamente si riceverà una notifica qualora qualcuno dovesse tentare di fare lo screen ad una conversazione su Messenger. A confermare questo cambiamento è stato Mark Zuckerberg, in un’intervista al The Independent. “Previsto un nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare”. Insomma sarà possibile scegliere se ricevere notifica quando qualcuno fa una foto alle conversazioni, solo in caso si tratti di quelle crittografate end-to-end. Sempre in queste chat sono state introdotti GIF, adesivi e reazioni.