Reggio Calabria, De Lorenzo: “non è più accettabile che non vi sia un piano strategico per lo sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto”

16 Febbraio 2022 09:15

“Un aeroporto è la porta di accesso al territorio e contribuisce alla sua crescita ed al suo sviluppo economico. L’aeroporto, Tito Minniti di Reggio Calabria, per la sua posizione strategica svolge un ruolo importante per il sistema di mobilità di tutta l’area metropolitana dello Stretto ed il suo sviluppo potrebbe assumere un ruolo fondamentale nel favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali che portano all’incremento del livello occupazionale, sia per le attività direttamente interessate alla mobilita, legate allo sviluppo dell’aeroporto stesso, sia per tutte le attività produttive che potrebbero nascere nell’area dello Stretto“. E’ quanto afferma il Vice Segretario Regionale di Italia del Meridione, Rita De Lorenzo. “Purtroppo, ancora oggi, la funzionalità del Tito Minniti è estremamente ridotta; infatti, non vi è stato alcun progresso nel numero di voli, anzi nell’ultimo periodo si sono ridotti a soli 3 voli al giorno (2 per Roma ed 1 per Milano). Una tale situazione lede il diritto di mobilità dei cittadini (della Città Metropolitana di Reggio Calabria) che si vedono costretti a raggiungere, con grandi difficoltà l’aeroporto di Lamezia. Si ricorda che l’area metropolitana dello stretto ha un bacino di utenza di oltre 1.000.000 di persone; quindi l’operatività dell’aeroporto ha un forte impatto sul territorio. Pertanto si pone il problema di una svolta profonda delle politiche nazionali e Regionali nei confronti dell’aeroporto reggino che è anche l’aeroporto dello stretto. In tal senso non è più accettabile che non vi sia un piano strategico per lo sviluppo e il suo potenziamento, che rischia di diventare sempre più subalterno nel sistema aeroportuale calabrese cosa che lo sta già fortemente penalizzando con la gestione affidata alla Sacal, che certamente fino ad ora dimostra di non essere interessata al destino dell’aeroporto reggino. Servono interventi immediati da parte di Sacal ed un impegno politico forte sia a livello locale che regionale. Come rappresentante politica di Italia del Meridione ritengo non più prorogabile tale annosa questione e come reggina confido che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, punti sul rilancio e sullo sviluppo dell’aeroporto di Reggio Calabria”, conclude la nota.