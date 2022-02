Mentre in Italia si discute ancora di Green Pass, Boris Johnson annuncia il liberi tutti: “basta isolamento dei positivi nel Regno Unito”

20 Febbraio 2022 12:06

Nel Regno Unito, ecco la definitiva mossa di Boris Johnson per il ritorno allo stato di normalità pre Covid: stop isolamento per i positivi e mascherine scomparse, è “liberi tutti”

Due mondi opposti, al momento. Quantomeno nei fatti. Parliamo di Italia e Regno Unito. Nonostante le parole rassicuranti di due giorni fa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che hanno fatto seguito agli appelli di vari politici (Meloni e Salvini) nonché esperti e medici, il Ministro della Salute Roberto Speranza prosegue nella linea del terrore (qualche giorno fa ha definito Omicron “terrificante”) e della prudenza riguardo al Green Pass, strumento che ormai ha dimostrato – oltre che di essere superato (e lo dice gente che vive la quotidianità negli ospedali e che ha vissuto i momenti peggiori nelle ondate precedenti) – di non avere alcuna utilità dal punto di vista sanitario.

Ecco, al netto di quella che è la realtà italiana – una realtà in cui ancora si discute di stato di emergenza, che dovrebbe terminare il 31 marzo, e si dibatte sul certificato verde – c’è poi quella del Regno Unito. Il primo ministro Boris Johnson, che già da tempo ha cambiato marcia in termini di gestione della pandemia – senza gravi conseguenze – dalla prossima settimana traccerà una bella linea: quella del definitivo “liberi tutti“, della totale convivenza con il virus. In questi giorni alla Camera dei Comuni annuncerà il suo piano “Convivere con il Coronavirus”. La norma più importante? Lo stop definitivo all’isolamento per i positivi. Chi risulterà contagiato dal Covid non sarà costretto all’isolamento o alla quarantena. Sarà un consiglio, un invito, magari se si presentano sintomi, ma nessuna forzatura. E’ la mossa definitiva al ritorno prima del Covid. E già da mesi in Inghilterra la situazione è diversa rispetto a quella italiana: niente obblighi vaccinali, niente Greeen Pass così “intenso” come quello del nostro paese e mascherine scomparse.

“Anche con questo, il Covid non scomparirà di certo all’improvviso – dirà oggi Boris Johnson – ma dobbiamo imparare a convivere con questo virus e proteggere noi stessi senza limitare più le nostre libertà. Abbiamo messo su le migliori protezioni contro il Coronavirus negli ultimi anni grazie alla campagna vaccinale, ai test, a nuovi farmaci che possono aiutare a guarire e le migliori conoscenze scientifiche sul comportamento di questa nuova malattia. Dunque questa settimana siamo nella posizione per lanciare il nuovo piano di convivenza con il Covid”.

Per quanto concerne la quarta dose, invece, ancora non ci sono indicazioni chiare. Per ora sono previste soltanto per gli immunodepressi, mentre il Ministro della Salute ha annunciato la possibilità di vaccinare i bambini tra i 5 e i 12 anni.