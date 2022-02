24 Febbraio 2022 12:51

Al momento non ci sono truppe Nato in Ucraina, ha spiegato il segretario generale Stoltenberg

“Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato. L’Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.