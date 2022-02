Nasce “Istruzione Libera Reggio Calabria”: “niente più restrizioni e indottrinamenti per insegnanti e famiglie”

28 Febbraio 2022 18:35

Si è tenuta la prima riunione organizzativa dell’Istruzione Libera Reggio Calabria, una realtà appena nata in città e provincia per dare un’alternativa valida al sistema scolastico omologato

Si è tenuta a Reggio Calabria la prima riunione organizzativa dell’Istruzione Libera Reggio Calabria, una realtà appena nata in città e provincia “per dare un’alternativa valida al sistema scolastico omologato. Abbiamo sempre sentito parlare di “scuola dell’obbligo” e così nella mente di gran parte di noi si è creata l’idea che sia obbligatorio andare a scuola, ma non è così! L’articolo 30 della Costituzione recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. L’obbligo è quindi di istruire ed educare i figli, ma non di mandarli a scuola: mettere a disposizione la scuola è il modo che ha scelto lo Stato per agevolare i genitori ad espletare questo compito, ma i genitori sono assolutamente liberi di scegliere se usufruire di questo servizio oppure no! Molti psicologi hanno spiegato come, con le regole applicate negli ultimi due anni, la scuola non solo abbia perso gran parte del suo ruolo di istruzione e formazione degli alunni, ma sia diventata il luogo in cui si creano danni psicologici alla personalità delle nuove generazioni. Per questo motivo tanti genitori si stanno organizzando per riprendere in mano l’istruzione e la formazione dei propri figli, e con i genitori diversi insegnati, la maggior parte sospesi, stanno offrendo la loro disponibilità. Costituire un sistema di istruzione alternativo servirà a mettere al sicuro le famiglie da eventuali scelte politiche errate da parte di qualsiasi governo, in extremis quello attualmente democratico, che ormai da anni impone vaccinazioni minorili e vaccinazioni ad insegnanti e personale scolastico”.

Istruzione libera Reggio Calabria è un progetto che “vuole coinvolgere e preparare quella parte di società libera che di fronte a un problema si attiva per affrontare concretamente l’avvenire senza delegare o attendere qualcuno o qualcosa. Vuole soprattutto offrire strumenti dinamici per famiglie e insegnanti nei processi di istruzione alternativa alla scuola pubblica. Il tutto ispirato dalla consapevolezza/visione che noi siamo maggioranza, ma non lo sappiamo. Pensiamo di essere soli, isolati, “strani”, e invece siamo parte di un grande movimento di popolo. Un movimento silenzioso e frammentato che però è pronto a emergere e a mostrarsi in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo, quindi, è duplice: da un lato far emergere questa italica moltitudine e dall’altro contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma culturale che metta al centro la demercificazione della realtà, le relazioni umane, la sostenibilità ambientale, economica e sociale. È possibile inviare la propria richiesta di adesione esclusivamente tramite posta-e all’indirizzo istruzionelibera.rc@virgilio.it, specificando se si offre (insegnanti) e/o si richiede (genitori) il servizio di istruzione libera. È possibile supportare il progetto Istruzione Libera anche senza essere coinvolti, ad esempio: supporto legale, supporto logistico, supporto editoriale, supporto economico, supporto intellettuale, supporto grafico e comunicativo. Ogni contributo è ben accetto”.