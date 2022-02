“Muore un altro giovane no-vax”: il giornale sbatte il titolo in prima pagina, ma la famiglia smentisce. Era gravemente malato e vaccinato con tre dosi

10 Febbraio 2022 15:39

La gaffe del quotidiano Latina Oggi non è passata inosservata, il giorno dopo pubblicata la rettifica

Prosegue la caccia ai non vaccinati dei quotidiani italiani. Sta facendo scalpore quanto accaduto nei giorni scorsi al giornale Latina Oggi, che lo scorso 2 febbraio in prima pagina ha titolato: “muore un altro giovane no-vax”. La vicenda ha scatenato il popolo del web in quanto, nei commenti social, è apparso il pensiero dei familiari, in particolare della sorella, per smentire la notizia: “bugiardi, mio fratello era malato e vaccinato con tre dosi”. Una gaffe che non è passata inosservata, tanto da costringere il quotidiano a tornare sui propri passi. In un trafiletto, quasi nascosto a dire la verità, nell’edizione del giorno successivo è arrivata la rettifica: “il 36enne è morto al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti martedì pomeriggio, era risultato positivo al Covid-19 ed era affetto da numerose patologie (dializzato, anemico, cardiopatico). Insomma, era malato e l’infezione da Coronavirus gli è stata letale nonostante fosse vaccinato con tre dosi. Purtroppo sul giornale di ieri abbiamo scritto erroneamente che il giovane non si era vaccinato. Ci scusiamo con i nostri lettori per l’equivoco che, nella massima buona fede, ci ha indotto in errore”.