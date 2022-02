Marco Pantani con 2 escort la sera della morte? La rivelazione di un tassista 18 anni dopo: “ho accompagnato lì due donne”

14 Febbraio 2022 12:31

Due escort erano con Marco Pantani la sera in cui è morto? Mamma Tonina ne è convinta e adesso anche un tassista rilascia un’importante testimonianza

“Marco non era solo la notte che è morto, con lui c’erano due escort“. Lo scorso 4 febbraio Tonina Belletti, madre di Marco Pantani, aveva rilasciato questa dichiarazione ai carabinieri. Parole che potrebbero portare all’apertura di una terza indagine, dopo quelle archiviate del 2005 e 2015, in merito alla morte dell’amato ciclista italiano, ad oggi causata da un mix di droga e farmaci. Sono passati 18 anni dalla morte del “Pirata”, trovato senza vita la notte del 14 febbraio 2004 nel residence “Le Rose”, e ancora oggi la sua scomparsa risulta avvolta da un tenebroso alone di mistero. La madre, i suoi affetti più cari e gli appassionati di ciclismo non hanno mai smesso di chiedere giustizia. In questi giorni una nuova testimonianza potrebbe cambiare le carte in tavola. I carabinieri hanno interrogato un tassista che ha affermato di aver accompagnato due donne al residence “Le Rose” quella notte: le loro generalità e altri dettagli sono ancora da accertare. Si tratta delle stesse donne, in questo caso due escort, alle quali fa riferimento mamma Tonina? O è solo una semplice, triste, coincidenza? La Procura prosegue nelle sue indagini.