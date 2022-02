Monterosi-Messina 1-0, passano subito i locali con Ekuban – LIVE

15 Febbraio 2022 14:49

Monterosi-Messina, aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle

Proseguire nella striscia positiva. E’ il compito del Messina, che dopo i colpacci nella tana delle big, vuole continuare a fare bene in trasferta. I ragazzi di Raciti questa volta vanno in casa del Monterosi. StrettoWeb segue come di consueto la sfida con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle.

Cronaca testuale live

14′ – Prima occasione per il Messina: è con Fofana, che si libera bene in area e conclude alla sinistra del portiere avversario.

11′ – Messina in difficoltà, altro pericoloso contropiede del Monterosi, che sfiora il raddoppio

10′ – Giallo per Trasciani, in casa Messina: è il primo ammonito della sfida.

8′ – Ed eccolo il vantaggio locale: Monterosi-Messina 1-0. I padroni di casa st.avano facendo le prove del gol: peloritani sbilanciati, Ekuban riceve il pallone sulla trequarti, si accentra e batte col destro Lewandowski, che è sembrato farsi beffare troppo facilmente sul suo palo, alla sua sinistra.

3′ – Primo pericolo del match: ci prova Mbende di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, nulla di fatto.

PRIMO TEMPO

Monterosi-Messina, le formazioni ufficiali

Monterosi (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Verde, Parlati, Franchini, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban. A disp. Daga, Fiaschetti, Errico, Milani, Tartaglia, Basit, Follo, Basile, Artistico, D’Antonio, Buglio. All. Leonardo Menichini.

Messina (4-3-3): Lewandowski; Trasciani, Fazzi, Celic, Camilleri; Rizzo, Fofana, Damian; Russo, Piovaccari, Balde. A disp. Caruso, Fantoni, Angileri, Carillo, Konate, Margineau, Statella, Simonetti, Rondinella, Busatto. All. Ezio Raciti.