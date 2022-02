Monica Vitti, la gaffe del Corriere della Sera: “è stata confusa con Melato”

2 Febbraio 2022 16:33

La ‘regina’ del cinema italiano, deceduta in queste ore, ha finito per essere ricordata con il volto della sua amica-rivale, Mariangela Melato, per il film di Wertmuller che però non appartiene alla sua filmografia

“Travolti da un insolito destino”, è proprio il caso di dirlo. Dopo l’annuncio della morte di Monica Vitti, sul sito online del Corriere della Sera è apparsa la notizia: “travolti da un insolito destino: l’interpretazione più celebre di Monica Vitti”, corredata ovviamente di foto e dettagli. E così la ‘regina’ del cinema italiano ha finito per essere ricordata (almeno per un po’, l’articolo è stato ragionevolmente modificato dopo pochi minuti) con il volto della sua amica-rivale, Mariangela Melato, e per un film, quello della Wertmuller, che non fa parte della sua filmografia. Uno strafalcione che è subito stato notato da molti lettori ed ora gli screen sui social circolano che è una meraviglia…