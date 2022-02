Molestie sessuali in una scuola di Cosenza, il movimento FEM.IN.: “vogliamo incontrare il Ministro Bianchi, stanchi di sentire le menzogne della Preside”

8 Febbraio 2022 15:14

Il movimento “FEM.IN. Cosentine in lotta” vuole incontrare il Ministro Bianchi dopo il caso relativo alle presunte molestie di un professore nei confronti di alcune studentesse all’Istituto Valentini-Majorana di Castrolibero

Continua l’occupazione dell’Istituto Valentini-Majorana a Cosenza. La scuola di Castrolibero ha fatto parlare di sé in negativo in questi giorni per le pesantissime accuse di alcune studentesse nei confronti di un professore, reo di aver utilizzato delle espressioni moleste verso diverse ragazzine nel corso degli anni. Una di loro, dopo qualche anno, ha deciso di denunciare gli episodi attraverso l’apertura di una pagina Instagram, in cui ha raccolto le testimonianze di altre ragazze. Da qui, la notizia ha fatto presto il giro dell’Istituto, che è così stato occupato dagli studenti. Il tutto, tra la “resistenza” della Preside, accusata di aver minimizzato e nascosto gli episodi.

Nel frattempo il Ministro Bianchi ha inviato degli ispettori all’Istituto per vederci chiaro sulla questione. E il movimento “FEM.IN. Cosentine in lotta” ha deciso di chiedere un incontro ufficiale al Ministro dell’Istruzione. “L’occupazione del Valentini-Majorana ha avuto il merito di accendere i riflettori su ciò che accade in questa scuola – si legge in una nota del movimento – Abbiamo parlato degli abusi e delle molestie dei professori contro le nostre compagne di scuola e abbiamo anche detto da subito che queste molestie avvenivano nonostante la dirigente fosse informata di tutto. Siamo ben lieti del fatto – scrivono – che il ministero dell’istruzione abbia deciso, dopo l’occupazione, di aprire un’indagine. Non ci va bene però che si continui a parlare esclusivamente con la preside. Lei sapeva tutto ma non ha fatto nulla per allontanare i professori, per denunciare alle autorità e tutelare le ragazze. Anzi ha ridicolizzato e minimizzato il tutto per non “screditare” la scuola”, le accuse alla dirigente.

“Ora però – specifica il movimento – non ci tiriamo indietro. Vogliamo che il ministro Bianchi ci incontri presto perché siamo stanchi di sentire le solite menzogne da parte della preside e pretendiamo che le indagini non vengano affidate all’ispettrice Giannicola, amica da tempo della preside del Valentini- Majorana e che in passato non si è fatta scrupoli a reprimere le proteste degli studenti della sua ex scuola”. Poi la proposta: “Come studenti siamo pronti a presentare davanti al ministro una proposta di legge contro le molestie e gli abusi nelle scuole. Perché quello che è avvenuto fino a poco tempo fa nella nostra scuola è una realtà che si manifesta in tantissime scuole e non possiamo restare in silenzio. Da qui non ce ne andremo fino a quando chi abusa ed i loro complici non saranno allontanati! La scuola è di chi la vive”, si chiude la nota.

Caso liceo scientifico, Loizzo al ministro Bianchi :”Trasferire cautelativamente dirigente scolastico e docenti”

“Chiedo al ministro Bianchi, nel rispetto della presunzione di innocenza ma anche al fine di garantire massima agibilità nelle indagini, di trasferire cautelativamente presso altre sedi la dirigente scolastica e i docenti del liceo scientifico di Castrolibero accusati di molestie sessuali”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale della Calabria. “A differenza di altri partiti noi siamo sempre garantisti – dice Loizzo – e non fabbrichiamo colpevoli prima del tempo. Sembra però necessario – aggiunge Loizzo – favorire la massima trasparenza agli organi giudiziari chiamati ad indagare sulla veridicità di accuse gravissime. Per salvare il principio della intangibilita della “moglie di Cesare” è opportuno che il ministero agisca subito senza ledere i diritti di nessuno ma lavorando per fare emergere la verità”.