Il Basketball Lamezia espugna Benevento e vola al secondo posto in solitaria

7 Febbraio 2022 12:29

Vittoria in trasferta per il Basketball Lamezia: a Benevento finisce 72-86

Partita d’importanza stratosferica per il Basketball Lamezia contro la Cestistica Benevento. In palio c’era l’appropriazione del secondo posto in classifica, in solitaria. Le due compagini se lo contendevano con i loro 20 punti in classifica, sapendo di avere di fronte una grande rivale. Entrambe avevano voglia di riscatto, viste che ambe due le squadre erano reduci da una sconfitta.

Il Basketball Lamezia recupera Luciano Tartamella, assente nella sfida la New Basket Caserta, ma deve fare a meno del roccioso Ferretti, presente in panchina ma tenuto a riposo da coach Barilla. Anche Benevento è costretta a fare a meno dei sui due giovani Damiano e Laudando, giocatori non di spicco per i cinghiali ma che comunque avrebbero allungato le rotazioni per coach Parrillo. La location della partita è il Pala Tedeschi, una splendida struttura da pochissimo inaugurata, infatti la Miwa disputa la seconda partita tra queste mura. 3.500 posti a sedere in questo palazzetto, lo stesso numero di posti previsto per il “Sasso” che si spera venga a breve inaugurato a Lamezia.

Fin dall’inizio della gara il Lamezia parte forte. Confermato il lamentino Giuseppe Giampà nella formazione titolare, che risponde prontamente “presente” alla chiamata del proprio coach. 8 punti a fine gara e complessivamente ottima prestazione per lui. I lamentini sono subito padroni del campo nel primo quarto, guidati da un super Monier e da un Terreni completamente padrone del pitturato, nettamente sopra il possente rivale Rusciano. Il Lamezia è infrenabile e Alunderis nel finale del primo quarto prova a suonare la carica per i beneventani con una tripla allo scadere, ma il parziale di 13-21 lascia presagire già l’andazzo della partita. Spasojevic prima della fine del quarto è costretto ad andare in panchina per aver speso tre falli troppo presto. Nel secondo quarto gli azzurrocelesti provano ad inseguire e riacciuffare il Basketball Lamezia riuscendo ad arrivare fino ad un -2 dalla squadra avversaria, ma le fenici sono sempre brave ad allungare grazie anche alle difficili triple trovate dallo spash greek Sakellariou e dalle solite incursioni del capitano lametino Monier. All’intervallo lungo il tabellone segna il parziale di 34-40. Nel terzo quarto la squadra di casa prova ancora a ricucire lo svantaggio, arrivando al -3 con una tripla di Papa, ma è bravo Terreni con due triple consecutive impeccabili a far capire che il Basketball Lamezia non ci sta. Nel quarto finale, le fenici spiccano decisamente il volo. In attacco i cinghiali sembrano essere impossibilitati a poter varcare la linea dei tre punti, e quindi si trovano costretti spesso a cercare tiri improbabili dalla lunga distanza, mentre in difesa vengono bersagliati da vari punti dalle indomabili fenici, soprattutto dal trio Monier, Sakellariou, Terreni. Finisce 72-86, e a fine gara il capitano della squadra lametina Rodrigo Monier viene eletto MVP della gara.

Nonostante agli occhi del pubblico questa partita possa essere sembrata facile e sempre in controllo per il Lamezia, è necessario ricordare che la squadra beneventana è una delle formazioni più forti del campionato, e non a caso si trovava al secondo posto in classifica. I ritmi della partita sono sempre stati altissimi. Quindi lode va fatta all’arduo lavoro della squadra, e di tutto lo staff tecnico. Da ricordare le ottime prestazioni svolte dai giovanissimi, Giampà, Giuseppe e Francesco, e Federico Romeo. Il Lamezia conquista due punti fondamentali e si avvicina alla prima in classifica, la Juve Caserta Accademy, che ieri è stata sconfitta dalla Pallacanestro Salerno, altra compagine competitiva. Ora la squadra lametina dovrà puntare gli occhi verso la prossima sfida, sulla carta meno complesso rispetto a quest’ultima, ma che sicuramente non dovrà essere sottovalutata. Domenica 13 al Palasparti l’avversario da battere sarà la Pallacanestro Cercola.

MIWA ENERGIA BENEVENTO – BASKETBALL LAMEZIA 72-86 (13-21, 34-40, 53-62)

MIWA ENERGIA BENEVENTO: Alunderis 16, Damiano, Laudando, Manisi 12. Massaro, Ordine 11, Papa 3, Rianna 12, Rusciano 8, Smorra10. Coach Parrillo.

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 1, Spasojevic 8, Monier 23, Tartamella 9, Terreni 19, Ferretti , Sakellariou 20, Giampà F , Miscimarra, Giampà G 6. Coach: Barilla.