21 Febbraio 2022 18:24

Milazzo: il sindaco Pippo Midili ha ricevuto questa mattina al Comune l’artista Ettore Giulio Resta

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha ricevuto questa mattina al Comune l’artista Ettore Giulio Resta insignito alcune settimane addietro a Cesenatico con il 1° premio “Art in the World” per le arti visive 2022, per un dipinto del 2014 denominato “Omaggio per Agata”, già esposto ed ammirato alla Fiera di Bari. Midili ha espresso il suo plauso all’artista per la promozione del nome di Milazzo in Italia e all’estero.