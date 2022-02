Milan, un Destiny (Udogie) beffardo: a 10 anni dal “gol di Muntari”, il Var convalida un possibile gol di mano [VIDEO]

25 Febbraio 2022 21:01

Milan-Udinese finisce 1-1: giallo sulla rete del pareggio dei friulani, Destiny Udogie potrebbe averla toccata con la mano. Il Var convalida

Il Milan ci ricasca, ma ha molto da recriminare. Dopo il pareggio contro la Salernitana, fanalino di coda del campionato, i rossoneri non vanno oltre l’1-1 con l’Udinese. Passato in vantaggio con una rete di Rafael Leao, il Milan si vede raggiungere dal gol di Destiny (nome davvero azzeccato) Udogie. La rete del laterale dell’Udinese è però viziata da un possibile tocco di mano. Il calciatore non esulta più di tanto, eppure è il suo primo gol in Serie A, aspetta un segnale dall’arbitro. Arriva il check del Var per il tocco di mano: il replay è molto dubbio, Romagnoli svirgola la palla che viene spinta dentro da Udogie (la Lega ha assegnato a lui il gol) con un movimento che sembra più braccio che corpo. Non per il Var che convalida. Un pareggio che sa di beffa e regala all’Inter un’altra chance per il sorpasso, da sfruttare questa sera contro il Genoa. Il tutto nell’anniversario di un altro episodio clamoroso che ha visto come protagonisti i rossoneri: il 25 febbraio 2012 avveniva il “gol di Muntari” non convalidato contro la Juventus dall’arbitro Tagliavento.