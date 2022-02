Meteo, un giorno da lupi sullo Stretto: vento, freddo, grandine e mareggiate, situazione critica a Scilla – LIVE

22 Febbraio 2022 13:29

Meteo, oggi clima particolarmente rigido in riva allo Stretto ma da domani tornerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento

Lo Stretto di Messina sta vivendo un martedì di maltempo tipicamente invernale: forti piogge, temporali, grandine, vento di tramontana impetuoso con raffiche fino a 65km/h, nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri, e forti mareggiate lungo le coste esposte. In una stagione eccezionalmente mite, questa parentesi invernale assume i connotati dell’eccezionalità nonostante in fondo si tratti del normale vecchio e caro inverno. Fatto sta che il vento è molto forte, e si intensificherà ulteriormente in serata, superando i 70km/h. Problematica la situazione della Marina Grande di Scilla, dove il mare ha raggiunto la strada come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Per quanto riguarda le precipitazioni, spiccano i 37mm di pioggia caduti a Fabrizia seguiti dai 29mm di Sant’Alessio in Aspromonte, mentre in Sicilia nessuna località ha superato i 25mm di pioggia. A Reggio Calabria sono caduti 8mm con temperatura precipitata a +9°C in pieno giorno, durante il forte rovescio che si è verificato nella tarda mattinata.

Questa situazione così estrema, però, ha già le ore contate: da domani, Mercoledì 23 Febbraio, tornerà a splendere il sole con temperature in forte aumento (saremo subito oltre i +15°C nelle ore diurne), e l’Anticiclone regalerà due giorni di primavera tra Giovedì e Venerdì, con sole pieno e temperature addirittura fino a +18°C. Attenzione, però, al weekend: tra sabato pomeriggio e domenica una nuova sfuriata invernale porterà freddo, maltempo, forti venti e nevicate sui rilievi stavolta a quote ancora più basse rispetto ad oggi. L’inverno, insomma, non è ancora finito: seppur ad intermittenza, continuerà a regalare sprazzi caratteristici del clima rigido tipico di questo periodo dell’anno.