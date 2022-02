Meteo: temperature invernali in riva allo Stretto, la massima non ha superato +12°C a Reggio Calabria e Messina

27 Febbraio 2022 22:32

Meteo: prosegue l’ondata di freddo che dai Balcani è giunta in Italia, dove avremo altri tre giorni di maltempo e neve al Centro/Sud. Oggi la massima non ha superato +12°C a Reggio Calabria e Messina

Per molte località del Centro/Sud, questi giorni, saranno i più freddi dell’anno: avremo nevicate tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. Le temperature rimarranno basse, inferiori alle medie del periodo, probabilmente per tutta la prima parte di Marzo almeno sino all’8: soltanto dopo potranno tornare in linea con la norma. Oggi la massima in riva allo Stretto non ha superato i +12°C a Reggio Calabria e Messina.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 27 febbraio 2022, in alcune località italiane: