Messina, ufficializzata la candidatura a sindaco di Federico Basile: “la città deve guardare al futuro con fiducia”

19 Febbraio 2022 13:21

Messina: ufficializzata la candidatura del sindaco Basile

È stata ufficializzata stamani nel corso di una partecipata conferenza stampa la candidatura a sindaco di Messina di Federico Basile.

Presenti il Presidente del Movimento Sicilia Vera Giuseppe Lombardo e il deputato regionale Danilo Lo Giudice.

“Il modello portato avanti da Sicilia Vera, ha esordito in apertura Giuseppe Lombardo, dimostra che funziona al di là degli uomini. Soddisfatti per aver dimostrato sul capo che la buona amministrazione si può applicare sia nelle piccole comunità che nei capoluoghi di provincia come la città metropolitana di Messina. Adesso con Basile sindaco si proseguirà un percorso avviato per dare continuità al progetto di buona amministrazione e andare oltre fino al Governo della Regione.”

“Messina finalmente oggi, afferma il deputato regionale Danilo Lo Giudice, ha riaffermato la sua centralità in ambito regionale grazie all’azione di governo portata avanti in questi anni dall’amministrazione De Luca. L’umiltà, la competenza, la tenacia di Federico Basile saranno elementi imprescindibili per proseguire questo percorso fortemente voluto dai messinesi e che oggi non può essere interrotto.”

“Sono un candidato vero. In carne e ossa. A dire il vero, più ossa che carne.” Esordisce così Federico Basile, quasi a voler sgombrare il campo da voci che avevano tentato di gettare un’ombra sulla sua candidatura a sindaco della città di Messina.

“L’obiettivo da raggiungere – afferma Basile – è soprattutto quello di essere protagonisti di una svolta per Messina. Una città che dopo essersi liberata dei debiti – e di coloro che li hanno generati con il loro modo di amministrare – può ora guardare avanti con fiducia, sapendo che non si riparte da zero, ma dai frutti di un enorme lavoro – in termini di programmazione e reperimento di risorse finanziarie – che questa squadra ha svolto in questi anni. È come in una staffetta – in cui si corre un pezzo per uno del percorso complessivo – ogni singolo corridore non corre solo per sé ma per tutta la squadra e non si vince da soli ma tutti assieme. Ed è con questa rinnovata visione dell’impegno politico e civico, ha affermato Basile, che oggi mi lancio in questa sfida, che non solo la mia, non è solo quella di una squadra così motivata e già ben rodata sul campo, ma è anche quella di tutti i cittadini di buon senso che oggi sanno di poter guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.”