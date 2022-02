Messina, Tripodi (Uil): “buon lavoro al neo commissario Leonardo Santoro”

22 Febbraio 2022 12:32

Tripodi (Uil): “formuliamo i migliori auguri di buon lavoro all’ing. Leonardo Santoro, neo Commissario straordinario del comune di Messina”

“Formuliamo i migliori auguri di buon di buon lavoro all’ing. Leonardo Santoro, neo Commissario straordinario del comune di Messina, al dott. Francesco Milio e alla dott.ssa Mirella Vinci, Subcommissari dell’Ente, chiamati dalla Regione a guidare la città di Messina fino all’insediamento del nuovo sindaco”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina. “Auspichiamo e siamo certi che la triade commissariale si caratterizzerà, in primis, per ripristinare un clima di serenità tra i lavoratori del Comune di Messina e delle società partecipate, per ristabilire la normale dialettica sindacale scevra da parzialità, insulti e volgarità e per ricostruire una condizione di sano confronto civile con tutti i cittadini e tutte le realtà sociali, economiche, politiche, culturali e del volontariato della città. In questo momento ci sembra corretto non andare oltre e attendere il formale insediamento del Commissario e dei Sub che dovranno celermente affrontare questioni scottanti per il futuro di Messina, a partire dal dossier relativo alle pesanti obiezioni della Corte dei Conti riguardo il piano di riequilibrio e la relativa tenuta finanziaria dell’Ente. E’ indubbio che prossimamente chiederemo un incontro all’ing. Santoro al fine di analizzare le molteplici tematiche che necessitano un serio approfondimento da parte dell’amministrazione cittadina nel quadro di un corretto e costruttivo rapporto con il Sindacato. Pertanto, un sincero in bocca al lupo all’ing. Santoro, al dott. Milio e alla dott.ssa Vinci”, ha così concluso Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.