Messina, il dott. Totaro costretto ad abbandonare i suoi pazienti: “una pugnalata alle spalle, mi sembra di essere tornati alla Seconda Guerra Mondiale”

8 Febbraio 2022 17:19

Il dott. Salvatore Totaro è tornato sulla sua sospensione che non gli permette di occuparsi dei pazienti

Il dott. Salvatore Totaro è stato sospeso, non potrà per il momento curare e aiutare i propri pazienti. Il noto medico messinese lo aveva svelato nelle scorse settimane in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni, oggi è tornato sulla vicenda durante una diretta girata con l’ex consigliere comunale Santi Daniele Zuccarello. “Oggi viviamo in un periodo particolare, addirittura si sceglie negli ospedali chi operare e chi meno, lo si scrive con dei cartelli. Mi sembra di essere tornati alla Seconda Guerra Mondiale quando venivano discriminati gli ebrei. Mi dispiace che a fare questa scelta siano dei medici che si sono prestati al Giuramento di Ippocrate. Io però non sono per le punizioni, sono per il dialogo, che nei miei confronti non c’è stato. A sostituirmi oggi ci sono due colleghi, che si stanno occupando dei miei pazienti. Sono stato pugnalato alle spalle e quindi dovrò difendermi, lo farò a malincuore”, ha commentato il dottore che durante la pandemia del Covid-19 ha curato i pazienti direttamente a casa offrendo un contributo sanitario e psicologico.

“Non mi sono mai opposto al vaccino, andrei contro i principi di scienza e coscienza secondo i quali mi sono sempre mosso. Oggi, però, siamo di fronte ad una dittatura politica e sanitaria. Mi sento di annunciarlo chiaramente, potrei iniziare la mia carriera politica, perché mi sento di voler agire a favore del popolo. Per essere reintegrato mi hanno detto che, dopo aver affrontato l’infezione, dovrei vaccinarmi. Mi chiedo in quali libri hanno studiato queste persone che affermano questo”, conclude Totaro.