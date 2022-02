Messina, Totaro protesta fuori dall’Asp: “ingiusto ciò che sto subendo, faremo un sit-in con gli altri medici sospesi” [VIDEO]

11 Febbraio 2022 18:07

Lo sfogo del dott. Salvatore Totaro, ancora sospeso: “i miei pazienti sono in difficoltà”

La decisione dell’Ordine dei Medici sulla sua posizione non è ancora arrivata, così il dott. Salvatore Totaro ha deciso di protestare di fronte all’Asp di Messina. Il famoso medico di base è infatti stato sospeso per non essersi vaccinato (ha avuto il Covid a settembre), ma anche i suoi pazienti sono in difficoltà perché al momento non possono godere delle sue prestazioni. “Sono contro la terapia che prevede tachipirina e vigile attesa, curo i miei pazienti, ma sono stato sospeso senza aver potuto dire la mia in quanto soggetto non vaccinabile. Io amo i vaccini, ma considero che ci sono delle regole che non devono essere evase, tra cui la regola della salute e della condizione di assoluta impossibilità a fare il vaccino”, spiega Totaro ai nostri microfoni.

“La mia protesta non finisce qua, oltre a star provvedendo dal punto di vista legale, proverò ad esplorare tutte le istanze e i palazzi della sanità messinese. Mi fermerò all’ordine dei Medici dove farò un sit-in importante insieme ad altri medici sospesi ingiustamente. Sarò il loro portavoce”, ha concluso Totaro. Di seguito il video dell’intervista completa.