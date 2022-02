Messina, festa a Torrenova: nonna Basilia spegne 100 candeline [FOTO]

20 Febbraio 2022 13:54

La donna centenaria ha festeggiato alla grande con la presenza dei nipoti

E’ festa a Torrenova, in provincia di Messina. Oggi compie 100 anni la signora Basilia Carcione, arrivata a questo meraviglioso traguardo in splendida forma. In compagnia anche del nipote Roberto Carcione e della moglie, nonché della nipote Cona Rizzo che, da Torino, ha chiesto una grande partecipazione anche dalle istituzioni. “Le auguriamo di trascorrere questa e tantissime altre giornate piene di serenità e salute!”, affermano il vice sindaco, Massimiliano Corpina, e il presidente del consiglio comunale, Salvatore Rubino, presenti di persona al soffio della centesima candelina!