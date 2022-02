Baraccopoli Messina, Siracusano (FI): “ringrazio Carfagna perché sta restituendo dignità a numerose famiglie”

9 Febbraio 2022 17:03

Messina, Siracusano: “ringrazio la ministra Carfagna a nome di tutte quelle famiglie alle quali verrà restituita la dignità che avevano perduto”

“Ringrazio la ministra Carfagna a nome di tutte quelle famiglie alle quali verrà restituita la dignità che avevano perduto. In un momento in cui c’è grande disaffezione nei confronti dell’attività parlamentare e le istituzioni le misure che stanno consentendo il risanamento delle aree in cui sorgono le baraccopoli di Messina stanno producendo già degli effetti diretti nel miglioramento della qualità della vita di numerosi cittadini messinesi. Questo ci inorgoglisce e ci fa comprendere quanto sia importante l’attività che viene svolta tra queste mura”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso del question time. La parlamentare azzurra ha chiesto al ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna di chiarire “quali siano i termini di avanzamento degli interventi per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree delle baraccopoli della città di Messina. L’impegno per la città dello Stretto tuttavia non può esaurirsi con queste misure. Infatti, c’è ancora tanto da fare – ha continuato – come ad esempio il risanamento della zona Falcata”.