Messina, Siracusano (FI): “buon lavoro al commissario Santoro, città al voto in modo ordinato”

22 Febbraio 2022 11:36

Messina, Siracusano: “buon lavoro a Leonardo Santoro, attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, nominato commissario della città di Messina dal presidente Musumeci, dopo le dimissioni del sindaco De Luca”

“Buon lavoro a Leonardo Santoro, attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, nominato commissario della città di Messina dal presidente Nello Musumeci, dopo le dimissioni del sindaco Cateno De Luca“. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “E auguri anche ai due subcommissari: la sovrintendente ai Beni culturali Mirella Vinci e il viceprefetto di Messina Francesco Milio. Il commissario avrà il delicato e importante compito di gestire gli affari correnti – sempre complessi, in una città come Messina – e di traghettare al voto, in modo ordinato e possibilmente senza eccessivi scossoni, il Comune peloritano. Come deputata nazionale ed esponente di un grande partito, metto a disposizione del commissario Santoro la mia sincera collaborazione. Forza Italia sarà pronta a fare la sua parte per la città di Messina e per la sua comunità”, conclude Siracusano.