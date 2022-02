Messina: siglato un contratto d’appalto per la progettazione della riqualificazione e il restauro degli immobili di Villa Pace

17 Febbraio 2022 15:15

L’Ateneo di Messina ha sottoscritto il contratto d’appalto con la Società FINCANTIERI S.I. per l’affidamento della progettazione della riqualificazione del Parco di Villa Pace , unitamente al restauro conservativo degli immobili, per un importo complessivo di € 138.000,00.

La progettazione degli interventi ed i successivi lavori di restauro conservativo degli edifici e delle aree esterne di villa Pace saranno oggetto di richiesta di ammissione a cofinanziamento statale a sostegno dell’edilizia universitaria, nell’ambito del DM n. 1274/2021.

FINCANTIERI S.I. è una società italiana appartenente al Gruppo FINCANTIERI, leader in soluzioni «green» innovative per garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, riconosciuta ed affermata per le competenze ingegneristiche e costruttive, fra l’altro, di opere civili e relative manutenzioni.